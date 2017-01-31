Минпромторг раскрыл подробности о госпрограмме «Первый автомобиль»

Министерство промышленности и торговли РФ в 2017 году планирует запустить несколько новых адресных программ помощи российскому авторынку, в их числе «Первый автомобиль».

В ведомстве отметили, что окончательные условия участия пока не сформулированы, однако ряд из них заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Павел Безрученко уже назвал. В частности, по его словам, «условия реализации программы не предполагают возрастных ограничений».

«В настоящее время разрабатывается механизм реализации программы. Действие программы направлено на стимулирование спроса на легковые автомобили со стороны физических лиц, не имевших ранее в собственности легковых автомобилей, с использованием механизма субсидирования части стоимости приобретаемого автомобиля, – комментирует Павел Безрученко, которого цитирует портал «Колеса.ру». - О запуске программы будет объявлено дополнительно».

Ранее стало известно о том, что лимит стоимости моделей, участвующих в госпрограммах, могут поднять. С соответствующим предложением - увеличить максимальную планку ценника с нынешних 1 млн 150 тысяч до 1 млн 800 тыс. рублей - выступили представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры».