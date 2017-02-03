УАЗ запустил сервисную программу помощи на дорогах

Владельцы автомобилей УАЗ при прохождении регулярного технического обслуживания в полном объёме у официального дилера марки, бесплатно подключаются к сервисной программе помощи на дорогах.



Изображение с сайта uaz.ru

Программа помощи на дорогах начинает свое действие с момента прохождения ТО клиентом и действует до момента очередного обращения клиента на станцию технического обслуживания для прохождения планового ТО, но не более 365 суток либо 15 000 км пробега со дня активации программы (в зависимости от того, что наступит ранее).

Программа включает в себя перечень таких услуг как экстренная техническая помощь в случае неисправности, эвакуация транспортного средства в случае неисправности, справочно-консультационная помощь.

В программе участвуют все автомобили УАЗ не старше 10 лет, регулярно проходящие плановое техническое обслуживание у официальных дилеров УАЗ. Действие программы распространяется на всей территории РФ.

Одновременно с этим в прошлом году УАЗ открыл официальный интернет-магазин фирменных запасных частей и аксессуаров, предоставил покупателям гарантию от сквозной коррозии деталей кузова на обновленный УАЗ ПАТРИОТ, а также запустил новую программу «Предоплаченное ТО».