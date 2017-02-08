LADA Vesta в январе впервые вошла в тройку российских бестселлеров

Седан LADA Vesta по итогам января впервые поднялся на третье место в рейтинге самых продаваемых моделей в России, вытеснив из тройки лидеров Hyundai Solaris. Между тем, уже в феврале на рынок выходит Solaris нового поколения, что призвано продолжить успех модели, которая стала абсолютным бестселлером на российском авторынке в 2016 году.



Фото с сайта lada.ru

Как отмечается в обзоре российского авторынка за январь, самой продаваемой моделью в России стала KIA Rio с показателем 5693 автомобиля (+60,2%). На втором месте идет LADA Granta, чьи продажи составили 4624 машины (-37,3%). Третий результат показал седан LADA Vesta – 4088 реализованных авто, что почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Седан Hyundai Solaris нашел 2886 покупателей (-48,7%), заняв четвертую строчку рейтинга продаж. Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, реализация которого составила 2565 машин. На седане Volkswagen Polo в прошлом месяце остановили свой выбор 2550 потребителей (-4%). Продажи лифтбека Skoda Rapid выросли на 27% до 1981 экземпляра. Замыкают ТОП-10 самых популярных моделей в России три внедорожника – Renault Duster (1848 шт., -22,3%), Chevrolet Niva (1670 шт., +41,3%) и LADA 4x4 (1627 шт., +1,1%).