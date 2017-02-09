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Депутат Госдумы подозревает эвакуаторщиков в хищении денежных средств

14:06 9.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Следственный комитет проверит тарифы на эвакуацию автомобилей в Москве. Такой запрос правоохранителям направил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Ранее по его просьбе тарифы в столице проверила Федеральная антимонопольная служба. ФАС пришла к выводу, что городские власти завысили стоимость эвакуации.

Лысаков намерен добиваться снижения расценок — об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».

«Стоимость тарифа эвакуации автомобиля складывается из себестоимости трудозатрат администрации московского парковочного пространства. Вот при подсчете этих трудозатрат видны явные приписки. Не все количество водителей-эвакуаторщиков работает, а их более 700 человек. Среди эвакуаторщиков работает только 1/8 часть. Рассчеты ведутся о круглосуточной работе этого огромного количества водителей», — поясняет депутат.

Количество штатных сотрудников увеличилось более чем на 100 раз, как рассказывает Лысаков.

«Есть явные приписки. Вполне возможно финансовое злоупотребление: списание денежных средств, хищение денежных средств. Все это сказывается на том, что цена эвакуации в городе Москве максимальная по стране. Она доходит до 5-7 тысяч и не соотвествует принципам разумности и здравому смыслу», — заключил он.

Отметим, в мэрии Москвы настаивают, что цены на эвакуацию автомобилей подсчитаны без ошибок.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 18:38
Гость: М59

Здесь ключевое слово- без ошибок-то есть взяли сколько хотели,а не меньше.
09.02.2017, 18:32
Гость: Посути

Совсем совесть потеряли. Ну ладно бы на раз - два. А то, ведь, сразу НА СТО РАЗ. А знаете сколько у нас один РАЗ? Один РАЗ - это около 250 миллионов, даже не рублей! А оне на сто РАЗ увеличили там чего-то. Просто жуть какая-то. Страшно стало парковаться в Москве. Тебя могут сразу облапошить на сто РАЗ.
09.02.2017, 16:51
Гость: мик

когда без приписок обходилось.
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