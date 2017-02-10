Парковочные сборы в Москве потратили на плитку и установку вазонов

Москва собрала с автомобилистов 2,9 млрд руб. в 2016 году за использование платных парковок, рассказали РБК в пресс-службе столичного департамента транспорта. Эти деньги были в соответствии с постановлением мэрии от 2012 года потрачены на благоустройство районов. Большая часть этой суммы — почти 2,4 млрд руб. — пошла на ремонт дворов, следует от официальных отчетов префектур и управ. В основном эти средства были потрачены в Центральном округе: 1,3 млрд руб. пошли на ремонт 284 дворов, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО. Всего в Москве на деньги автомобилистов благоустроили более 600 дворов.

Отдельно на благоустройство детских площадок было потрачено не менее 162 млн руб., на спортивные площадки ушло 75,5 млн руб. Так, на установку детских качелей, горок и спортивных тренажеров во одном из дворов ЮАО было заложено 6,6 млн руб. из парковочных сборов. Один вазон для цветов на Арбате обошелся водителям более чем в 90 тыс. руб. Не менее 20 млн руб. от парковочных сборов пошло на поставку мусорных контейнеров. Их установили во дворах Центрального, Южного и Юго-Западного округов.

Оставшиеся 500 млн руб. от сборов потратили на ремонт улиц, в том числе на замену бордюров, укладку асфальта и установку дорожных ограждений. В ЦАО на 60 млн руб., собранных с автомобилистов, озеленили скверы на Олимпийском проспекте. Почти 8 млн руб. выделили на монтаж остановок общественного транспорта. Еще за 4 млн руб. парковочных сборов уложили плитку.

Автомобилисты частично оплатили и ограничительные мероприятия на дороге. По нескольким десяткам адресов по всему городу за счет 70 млн руб. от платной парковки были установлены антипарковочные столбики, лежачие полицейские и парковочные карманы на проезжей части. В Центральном округе более 4,6 млн руб. парковочных сборов пошло на софинансирование установки 92 шлагбаумов во дворах.

Наконец, автомобилисты в Восточном округе оплатили благоустройство территории района после сноса самостроя — нескольких киосков и гаражей. На эти средства, согласно отчету префектуры, ушло около 9 млн руб.

Первые платные парковки появились внутри Бульварного кольца в ноябре 2012-го. В 2013 году зона платного паркинга расширилась до Садового кольца, а еще через год вышла за пределы Третьего транспортного кольца. 2 декабря 2016 года на 133 самых загруженных улицах в центре Москвы ввели максимальный парковочный тариф — 200 руб. в час. В 2016 году московские власти объявили более 40 тендеров на обслуживание городских парковок на сумму свыше 2,2 млрд руб.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что новые тарифы снизили загруженность парковок в пределах Садового кольца в часы пик на 10% по сравнению с зимой прошлого года. «Департамент в 2017 году не прогнозирует увеличения доходов в бюджет за счет средств от сбора за платную парковку», — заявили в пресс-службе.

Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов говорит, что повышение тарифов на парковку приводит к тому, что сокращается число водителей, которые оставляют машины в центре на весь день. Однако в дальнейшем может возникнуть эффект привыкания, и разгрузить дороги не удастся. «Чтобы понять, насколько сократится трафик, нужно проводить специальное моделирование. Однако такие расчеты официально не публикуются. В целом в 2017 году парковочные сборы, скорее всего, действительно останутся на прежнем уровне», — заключил Власов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает существующее распределение парковочных сборов несправедливым и унизительным для автовладельцев. «Водители оплачивают создание ограничений для себя на дороге или работы, которые вообще не связаны с автомобильным движением. Парковочные сборы должны тра​титься на строительство общедоступных многоуровневых стоянок, перехватывающих и механизированных парковок во дворах», — заявил Шкуматов.