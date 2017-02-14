В ОП предложили ужесточить проверки водителей на алкоголь

Представитель Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в Госдуму с предложением о введении обязательной проверки на алкоголь водителей при возвращении прав, которых они лишились за вождение в нетрезвом виде.

Свою инициативу он объяснил тем, что сегодня нередки случаи, когда такие водители приходят забирать права, будучи в состоянии опьянения. Эту информацию Хамзаев почерпнул в интернете.

При этом о добавил, что водители, попавшиеся на езде в пьяном виде, как правило, систематически нарушают ПДД. Член ОП отметил социальную опасность данной категории граждан и заявил, что дополнительное тестирование станет для них «поучительной» мерой, передает РИА Новости.

Ранее в Минтрансе высказали идею о проверке на состояние алкогольного или наркотического опьянения всех участников дорожных аварий, независимо от их виновности. Водители, попавшиеся в пьяном виде за рулем, должны, по мнению ведомства, направляться на реабилитацию от алкогольной или наркозависимости.

