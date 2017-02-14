]]> ]]>
Главная Авто Новости

В ОП предложили ужесточить проверки водителей на алкоголь

18:52 14.02.2017
© KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко
Материалы по теме:

Представитель Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в Госдуму с предложением о введении обязательной проверки на алкоголь водителей при возвращении прав, которых они лишились за вождение в нетрезвом виде.

Свою инициативу он объяснил тем, что сегодня нередки случаи, когда такие водители приходят забирать права, будучи в состоянии опьянения. Эту информацию Хамзаев почерпнул в интернете.

При этом о добавил, что водители, попавшиеся на езде в пьяном виде, как правило, систематически нарушают ПДД. Член ОП отметил социальную опасность данной категории граждан и заявил, что дополнительное тестирование станет для них «поучительной» мерой, передает РИА Новости.

Ранее в Минтрансе высказали идею о проверке на состояние алкогольного или наркотического опьянения всех участников дорожных аварий, независимо от их виновности. Водители, попавшиеся в пьяном виде за рулем, должны, по мнению ведомства, направляться на реабилитацию от алкогольной или наркозависимости.
 

Темы: Россия, Автоновости, Проблема употребления алкоголя за рулем, Государственная Дума РФ, Общественная палата РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 23:38
Гость: Андрей

Когда коту делать нечего, то он .... лижет, а когда "общественнику" нечего делать, то он выступает с беспроигрышной инициативой "об ужесточении борьбы с пьянством и алкоголизмом" (именно в такой формулировке выходили многочисленные постановления ЦК КПСС и Совмина СССР), а так же по увеличению штрафов и ответственности за нарушения ПДД водителями и т.д. И с формальной точки зрения возразить нечего, ведь для общей пользы! КПД ноль, зато громко и трескуче. Что-то мне подсказывает, что зря мы таких "общественников" (ненавижу этот термин со времен СССР. Яркий пример - управдом из "Брильянтовой руки") кормим. Пусть лучше асфальт укладывают. Хоть какая-то польза, да и по качеству проделанной работы можно претензию потом выкатить...
14.02.2017, 21:51
Гость: о введении обязательной проверки на алкоголь водителей при в

а чиновников, перед назначением на высокий пост, проверять на детекторе лжи, независимо от того, каким честным и заботливым он хочет себя показать.
14.02.2017, 21:07
Гость: Не убитого,

а оптимизированного, теперь всех больных лечат дистанционно лучшие врачи Израиля.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.