В Москве начата эксплуатация первого электробуса

Эксплуатация первого электробуса ЛиАЗ-6274 продлиться полгода на маршруте М2

Фактически, ЛиАЗ-6274 является «электрифицированной» модификацией хорошо известного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Дизельный двигатель уступил место электромотору, а на крыше разместили блок литий-ионных батарей «Лиотех».

Электробус способен перевозить 90 пассажиров, из них 27 сидячих, разгоняться до 80 км/ч, а заявленная дальность пробега на полностью заряженных аккумуляторах составляет 200 километров. Однако это паспортные данные, которые сильно отличаются от реальных. Сами разработчики не скрывают, что, например, при использовании системы кондиционирования, дальность пробега сокращается до 70 километров. Правда, немного увеличить дальность пробега позволяет система рекуперативного торможения.

Блок литий-ионных аккумуляторов полностью заряжается за три часа от сети напряжением 380 В. Начало эксплуатации в феврале позволит собрать всю необходимую информацию об особенностях работы систем и узлов электробуса в зимний период, который является наиболее сложным для любого транспортного средства на электрической тяге.

В настоящее время электробус совершает поездки по маршруту М2 от Филевского парка до станции метро «Китай-город». Выбор маршрута М2 для опытной эксплуатации ЛиАЗ-6274 объясняется тем, что он связывает западные районы столицы с её центром и считается одним из самых загруженных. То есть, машина работает с максимальной загрузкой. После окончания тестового периода будут учтены все выявленные в процессе эксплуатации проблемы, внесены доработки в конструкцию электробуса, после чего он будет готов к серийному производству.