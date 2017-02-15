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В 2016 году лидером украинского рынка стал KIA Sportage

16:21 15.02.2017

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Украине и определило самые популярные модели по итогам 2016 года.

Согласно результатам исследования, лидером украинского рынка в прошлом году стал кроссовер KIA Sportage, показатель которого составил 2730 единиц, что втрое больше, чем годом ранее. На второе место опустился прежний лидер - седан Renault Logan с 2060 проданными экземплярами (+30%). В тройку лидеров попала еще одна модель Renault – кроссовер Duster, чей результат достиг 2020 автомобилей (+93%).

Замыкают первую пятерку Volkswagen Jetta (1950 шт.; +1875%) и Skoda Octavia (1890 шт.; +136%). В ТОП-10 украинского рынка в 2016 году также попали: Toyota RAV4 (1870 шт.; +168%), Toyota Corolla (1810 шт.; +95%), Ford Fiesta (1420 шт.; +77%), Toyota Camry (1370 шт.; +36%) и Volkswagen Polo (1290 шт.; +179%).

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Kia
Источник: «АВТОСТАТ»
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 20:09
красота

это они хорошо украли...
15.02.2017, 20:00
Геоцентр

Федор, авто ВАЗ на Украине продано в 2015 году-1000. в 2016-1500. Вношу коррекцию в предыдущий пост. Новых авто на Украине продано в 2016 году 65 тыс. Что для 40 миллионного населения также совсем немного.
15.02.2017, 19:39
Геоцентр

Федор, для 40 миллионной страны продажа 20 тыс новых машин-это по крайней мере не серьёзно. Средний возраст авто на Украине 20 лет. В Германии-9. В России-12. Средний возраст иномарок в России-10 лет. Средний возраст авто в стране твоего проживания-14 лет.
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