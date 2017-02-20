В Голландии начался прием заказов на летающий автомобиль

В Нидерландах начались продажи летающего автомобиля PAL-V Liberty, разработкой которого на протяжении 18 лет занималась компания PAL-V International B.V.

Для управления данным видом транспорта водителю, помимо водительских прав, также придется получить летную лицензию.

Размеры PAL-V Liberty составляют 4 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. В режиме летного транспорта габариты увеличиваются до 6,1, 2 и 3,2 метров соответственно.

Это первый в мире коммерческий сертифицированный автомобиль, способный летать. Он оснащен двумя двигателями, один из которых используется для перемещения в воздухе, а второй предназначен для поездок по земле.

Работающий в режиме обычного автомобиля двигатель способен развивать мощность до 100 л.с. По словам разработчиков, машина будет расходовать 7,6 литра топлива на 100 километров, а запас хода достигает 1315 километров.

За режим полета отвечает 200-сильный двигатель. В воздухе PAL-V способен развивать скорость до 180 км/ч, а дальность полета составляет 400-500 километров. Максимальная высота - 3500 метров. Для взлета автомобилю необходима дистанция в 180 метров.

Стоимость летающего автомобиля в максимальной комплектации Pioneer Edition составляет 499 000 евро. Также в продаже появится версия Liberty Sport по цене 299 000 евро.