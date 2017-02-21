АвтоВАЗ сможет выйти на прибыль в 2018-2019 годах

АвтоВАЗ, как ожидается, в 2017 году не сможет выйти на прибыль, она планируется только в 2018-2019 годах. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Чистый убыток АвтоВАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год сократился на 17,9% и составил 35,467 млрд рублей. Выручка за отчетный период при этом выросла на 11,5%, до 189,974 млрд рублей. Операционный убыток АвтоВАЗа за отчетный период сократился на 10,8%, до 17,7 млрд рублей.

Совокупные обязательства компании в 2016 году выросли на 5% и достигли 214,6 млрд рублей. Согласно ранее опубликованной отчетности по МСФО, убыток компании в 2016 году составил 44,8 млрд рублей.

По данным правительства Самарской области, в 2017 году АвтоВАЗ планирует увеличить объемы производства почти на 14%, до 465 тыс. автомобилей под брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun.