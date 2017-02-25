Ferrari представила самый мощный и быстрый суперкар

Ferrari 812 Superfast называется самой мощной и быстрой «массовой» моделью за всю историю компании

7 марта на Женевском автосалоне мировую премьеру отпразднует преемник Ferrari F12berlinetta - Ferrari 812 Superfast.

Фактически машина является дальнейшим развитием Ferrari F12berlinetta, даже несмотря на то, что она получила полностью новый кузов. В салоне изменений немного – новый руль, приборная панель и мультимедийная система. Атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель так же позаимствован от предшественницы, однако его литраж был увеличен с 6,3 до 6,5 литров, ряд узлов был доработан, в результате чего мощность выросла с 740 до 800 л.с., а крутящий момент с 690 до 718 Н∙м. С двигателем на пару трудится семиступенчатая роботизированная КПП F1 Dual Cutch.

Сами разработчики называют Ferrari 812 Superfast самой мощной и быстрой «массовой» моделью за всю историю итальянской компании. На покорение первой сотни ей требуется 2,9 с против 3,1 с у Ferrari F12berlinetta, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Из других особенностей конструкции можно отметить появление электроусилителя руля, который пришел на смену гидроусилителю, модернизированную систему контроля бокового скольжения Side Slip Control, полноуправляемое шасси, активные аэродинамические элементы в переднем бампере и светодиодные фары.

Так как машина появилась в год семидесятилетнего юбилея компании Ferrari, для суперкара разработали специальный «юбилейный» цвет Rosso Settanta. В продажу Ferrari 812 Superfast поступит после мировой премьеры в Женеве, точные цены пока неизвестны, но, скорее всего, по сравнению со своим предшественником машина немного подорожает.