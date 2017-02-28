Блокирование «скорых» решили приравнять к вождению в нетрезвом виде

Минздрав РФ предложил наказывать за блокирование машины скорой помощи как за вождение в нетрезвом виде.



Автомобиль скорой помощи © KM.RU

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

По ее словам, уже подготовлен законопроект, ужесточающий наказание в случае, когда водитель не пропускает скорую. За подобное нарушение водителя предлагается лишать прав, а также увеличится и сумма штрафа - до 30 тысяч рублей. «Это фактически приведет к тому, что будет лишение прав на срок от одного до полутора лет», - сказала Скворцова.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по скорой помощи Сергей Багненко отметил, что ужесточение ответственности за блокирование проезда скорой помощи на дорогах позволит снизить число несчастных случаев, вызванных задержкой с оказанием медицинской помощи, а также положительно скажется на культуре вождения и снизит число ДТП.