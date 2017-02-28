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Блокирование «скорых» решили приравнять к вождению в нетрезвом виде

10:58 28.02.2017

Минздрав РФ предложил наказывать за блокирование машины скорой помощи как за вождение в нетрезвом виде.


Автомобиль скорой помощи © KM.RU

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

По ее словам, уже подготовлен законопроект, ужесточающий наказание в случае, когда водитель не пропускает скорую. За подобное нарушение водителя предлагается лишать прав, а также увеличится и сумма штрафа - до 30 тысяч рублей. «Это фактически приведет к тому, что будет лишение прав на срок от одного до полутора лет», - сказала Скворцова.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по скорой помощи Сергей Багненко отметил, что ужесточение ответственности за блокирование проезда скорой помощи на дорогах позволит снизить число несчастных случаев, вызванных задержкой с оказанием медицинской помощи, а также положительно скажется на культуре вождения и снизит число ДТП.

Темы: Автоновости, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 18:12
Гость: ВВВ

Здравству
Если есть пробелы в воспитании водителей, то какие меры не принимай, не будут скорые пропускать! А какие-нибудь дебилоборцы "автохама" будут их в попытке объехать пробку ещё и на тротуарах тормозить.
28.02.2017, 16:35
Гость: Гоша

Тогда в Мордовии леса не останется. Пустыня будет.
28.02.2017, 16:04
Гость: какол в США

В Штатах много проблем, но "блокирование" скорой - это преступление, такое карается неумолимо. Кроме того, "скорая" в Штатах - это по совместительству и пожарный автомобиль, т.е., мощный красного цвета грузовик, которому все уступают дорогу, а кто не уступит - пеняй на себя: с сиреной может пойти на таран.
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