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Стритрейсерам в Германии дали пожизненный срок за гонки по Берлину

13:45 28.02.2017

Земельный суд Берлина приговорил двоих молодых людей (25 и 28 лет) к пожизненному заключению за то, что они в ночь на 1 февраля 2016 года они устроили нелегальные гонки в Берлине. Около супермаркета KaDeWe один из гонщиков врезался в джип, 69-летний водитель которого погиб.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Как отметили представители обвинения, молодые люди не хотели никого убивать, однако они не исключали такой исход гонки, сообщает «Российская газета».

Такое суровое решение в отношении уличных гонщиков выносится в Германии впервые.

Стоит заметить, что в России к подобным уличным гонщикам закон не так строг. Например, 26-летнему Вартану Саркисову, который с признаками опьянения (позднее в больнице было установлено, что он не только пил, но и употреблял наркотики) на скорости около 145 км/ч сбил на переходе в центре Москвы пешехода, а затем проехал с ним на капоте еще порядка 300 метров и врезался в припаркованные автомобили, после чего попытался скрыться с места ДТП, грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 264 УК.

В суде Саркисов признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он заключен под стражу на два месяца.

Темы: Германия, ДТП, Автоновости
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 18:22
Это же были не восточные гости!

Вот тех трогать низзя, пущай себе немецких девок шшупают!
28.02.2017, 17:47
читатель

Шокирован и очень удивлён решением земельного суда Берлина.
Жестоко,но справедливо. Что-то поменялось в миропонимании у немцев,если решили так действовать.
28.02.2017, 17:44
И П С

Есть чему поучиться у немцев,точнее есть то, что нам надо вспомнить,а именно то как поступали наши предки в подобных случаях.И пока мы не сменим эту прищлюю элитку,эти в...и и дальше будут поощряться за убийства людей на улицах.
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