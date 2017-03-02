Во второй половине февраля у 11 компаний изменились цены на автомобили

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за вторую половину февраля (16 по 28 февраля 2017 года) цены изменились у 11 из них.

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, американский Ford поднял цену рестайлингового кроссовера Kuga производства 2017 года на 1,3-2,0%. Английская марка MINI подняла цену модели One в комплектации John Cooper Works на 1,2%. А вот японский бренд Nissan увеличил цену двух своих моделей – седана Almera 2017 года (на 1,9-2,5%) и кроссовера Qashqai (на 1,5-2,2%).

Несколько компаний отметились тем, что внесли изменения в модельный ряд или комплектацию отдельных моделей. Так, корейский Hyundai начал продажи седана Solaris нового поколения в четырех комплектациях с двумя двигателями 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.) по цене от 599 000 до 899 900 рублей. По сравнению с предыдущим поколением минимальная цена модели снизилась на 4,0%, а максимальная выросла на 4,5%.

Отметим также, что японский Subaru предлагает кроссовер XV производства 2017 года только в одной комплектации Hyper Edition с бесступенчатым вариатором CVT за 1 809 900 рублей, поэтому минимальная цена модели выросла на 13,1%, а максимальная - на 3,4%. С другой стороны, французский Peugeot прекратил поставки хэтчбека 308 в комплектации GT, в результате чего максимальная цена этой модели снизилась на 5,3%.