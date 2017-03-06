«Чеченавто» запустил производство трехместного боевого багги

Аргунский завод «Чеченавто» 4 марта запустил производство трехместного боевого багги «Чаборз М-3». Машина разработана Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт», сообщает пресс-служба Главы и правительства Чеченской Республики.



Фото с сайта autostat.ru

Багги – универсальный легкий автомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью. Он позволит силовым подразделениям наносить быстрые удары по позициям террористов в лесах, горах и населенных пунктах, после чего моментально отходить.

Помимо боевой версии, планируется в нескольких вариантах выпускать спортивно-туристические модели багги «Чаборз М-3». Они предназначены для любителей отдыха в экстремальных условиях. Также Международным учебным центром сил специального назначения и «Чеченавто» ведется разработка шестиместного «Чаборз М-6». В зависимости от поставленных задач его можно будет использовать для перевозки пассажиров и грузов, в качестве тягача, в санитарно-эвакуационных, ударных или дозорных целях.

Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что первые партии багги будут закуплены для Международного учебного центра сил специального назначения, а дальнейший объем выпуска зависит от заказов. По его словам, есть заинтересованность со стороны отечественных и иностранных потребителей. «Есть заинтересованные подразделения, которые хотят купить такие машины. И мы готовы производить багги, чтобы удовлетворить запросы потребителей», – сказал он.

В свою очередь заместитель начальника Управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов напомнил, что силовые подразделения России приобретают исключительно иностранные багги. «После изучения рынка стало понятно, что в сегменте легких вооруженных транспортных средств, которые полностью отвечают современной концепции ведения высокоманевренной вооруженной борьбы, всю нишу заняли иностранные производители, в основном из Израиля, США и Канады», – отметил он.