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«Чеченавто» запустил производство трехместного боевого багги

15:25 6.03.2017

Аргунский завод «Чеченавто» 4 марта запустил производство трехместного боевого багги «Чаборз М-3». Машина разработана Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт», сообщает пресс-служба Главы и правительства Чеченской Республики.


Фото с сайта autostat.ru

Багги – универсальный легкий автомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью. Он позволит силовым подразделениям наносить быстрые удары по позициям террористов в лесах, горах и населенных пунктах, после чего моментально отходить.

Помимо боевой версии, планируется в нескольких вариантах выпускать спортивно-туристические модели багги «Чаборз М-3». Они предназначены для любителей отдыха в экстремальных условиях. Также Международным учебным центром сил специального назначения и «Чеченавто» ведется разработка шестиместного «Чаборз М-6». В зависимости от поставленных задач его можно будет использовать для перевозки пассажиров и грузов, в качестве тягача, в санитарно-эвакуационных, ударных или дозорных целях.

Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что первые партии багги будут закуплены для Международного учебного центра сил специального назначения, а дальнейший объем выпуска зависит от заказов. По его словам, есть заинтересованность со стороны отечественных и иностранных потребителей. «Есть заинтересованные подразделения, которые хотят купить такие машины. И мы готовы производить багги, чтобы удовлетворить запросы потребителей», – сказал он.

В свою очередь заместитель начальника Управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов напомнил, что силовые подразделения России приобретают исключительно иностранные багги. «После изучения рынка стало понятно, что в сегменте легких вооруженных транспортных средств, которые полностью отвечают современной концепции ведения высокоманевренной вооруженной борьбы, всю нишу заняли иностранные производители, в основном из Израиля, США и Канады», – отметил он.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «АВТОСТАТ»
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 18:24
Гость: Ха

Отличную машину когда-то для ВДВ делали, называлась ТПК (транспортер переднего края), гражданский вариант автомобиль ЛУАЗ. Даже плавала. Современные условия требуют что-то подобное, легкое и мобильное с крепкими колесами чтобы по бездорожью, гвоздям и осколкам можно было ехать.
06.03.2017, 17:56
Гость: царь

Теперь чеченцы с автоматами по москве на багги будут гонять, а не на мерседеса или вазах.
06.03.2017, 17:45
Гость: Интересно

А чем боевой вариант от небоевого отличается? Толщиной брони? На снимке как то не видать.. Или на небоевой вариант прикручивают кронштейн для пулемета и получают грозную боевую машину?
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