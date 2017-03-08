]]> ]]>
Главная Авто Новости

Самый дорогой внедорожник Bentley появится в России летом

09:25 8.03.2017

Внедорожник Bentley Bentayga в исполнении придворного ателье Mulliner станет самым дорогим и роскошным в истории марки.

Машина, которую официально представят на автосалоне в Женеве, будет выпущена ограниченным тиражом, а от «обычных» Bentayga будет отличаться эксклюзивной отделкой и особым набором оборудования.

Bentayga Mulliner будет предлагаться только с бензиновым двигателем W12 мощностью 608 л.с. Прием заказов дилеры Bentley начнут весной, причем в России продажи начнутся одновременно с Европой. Поставки машин на российский рынок начнутся летом, сообщает AutoNews.ru.

Bentayga Mulliner отличается двухцветной окраской кузова, 22-дюймовыми колесными дисками особенного дизайна с неподвижными колпачками ступиц, кожаной отделкой кресел разных цветов с контрастной прострочкой, а также инкрустацией шпона, которую предлагают за отдельную плату. Да доплату также предложат фирменные часы Breitling в золотом корпусе с бриллиантовой отделкой циферблатов. В салоне устанавливается многорежимная система декоративного освещения и музыкальная установка Naim мощностью 1950 Ватт.

В списке особенного оборудования – холодильник для бутылок между раздельными задними креслами с отсеком для льда и бокалы для шампанского. А за доплату предложат еще один портативный холодильник для пикника с набором приборов и фарфоровой посуды и хрустальных бокалов.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «АВТОСТАТ»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.03.2017, 12:32
Олеся

да уж...и как секретная опция -вмонтировать туда противотанковую мину с часовым механизмом.
08.03.2017, 10:43
Гоша

А может быть вместо продажи этих машин каждому вору на лбу написать, что он вор, а денежки конфисковать на благие цели. Чего попусту-то транжирить деньги имеющиеся в стране. Однако? Нерационально и не эффективно, ведь!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.