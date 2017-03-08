Самый дорогой внедорожник Bentley появится в России летом

Внедорожник Bentley Bentayga в исполнении придворного ателье Mulliner станет самым дорогим и роскошным в истории марки.

Машина, которую официально представят на автосалоне в Женеве, будет выпущена ограниченным тиражом, а от «обычных» Bentayga будет отличаться эксклюзивной отделкой и особым набором оборудования.

Bentayga Mulliner будет предлагаться только с бензиновым двигателем W12 мощностью 608 л.с. Прием заказов дилеры Bentley начнут весной, причем в России продажи начнутся одновременно с Европой. Поставки машин на российский рынок начнутся летом, сообщает AutoNews.ru.

Bentayga Mulliner отличается двухцветной окраской кузова, 22-дюймовыми колесными дисками особенного дизайна с неподвижными колпачками ступиц, кожаной отделкой кресел разных цветов с контрастной прострочкой, а также инкрустацией шпона, которую предлагают за отдельную плату. Да доплату также предложат фирменные часы Breitling в золотом корпусе с бриллиантовой отделкой циферблатов. В салоне устанавливается многорежимная система декоративного освещения и музыкальная установка Naim мощностью 1950 Ватт.

В списке особенного оборудования – холодильник для бутылок между раздельными задними креслами с отсеком для льда и бокалы для шампанского. А за доплату предложат еще один портативный холодильник для пикника с набором приборов и фарфоровой посуды и хрустальных бокалов.