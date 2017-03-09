Россия, Белоруссия и Казахстан будут обмениваться данными о нарушителях ПДД

Россия, Белоруссия и Казахстан могут начать обмениваться информацией о нарушителях ПДД. Такое межправительственное соглашение готовит Таможенный союз.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько.

«Непонятно, как будет отслеживаться вручение постановления иностранцу, если он проживает на территории другого государства. «Письмо счастья» должно быть отправлено ему туда, за границу, по месту регистрации. Соответственно, пока письмо не было вручено или пока он не уклонился от получения, постановление в силу не вступит и основания для взыскания не будет», - высказался эксперт.

Адвокат заметил, что при принятии такого закона могут возникнуть проблемы с оплатой штрафов.

«Если бы нарушитель находился в России, наши приставы быстренько бы списали деньги с его банковского счета. Пройдет ли такой фокус за границей - неизвестно, потому что заграничные банки подчиняются своим законам. Все постановления будут выноситься на русском языке, а между тем наш закон гарантирует, что если лицо этим языком не владеет, он имеет право требовать объяснений и выступать по этому делу на своем языке. Иначе будет грубейшим образом нарушено право нарушителя на защиту. Предложение обмениваться информацией о преступниках - априори незаконная инициатива», - добавил Радько.

Сейчас водителям с иностранными номерами почти невозможно выписать штраф из-за отстутствия информации в базах Госавтоинспекции. Таких автомобилистов привлекают к ответственности лишь за самые грубые нарушения - например, за вождение в пьяном виде.