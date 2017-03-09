АвтоВАЗ в феврале увеличил продажи на 5%

АвтоВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 20003 автомобиля, что на 5,1% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Таким образом, продажи автомобилей Lada показывают непрерывный рост восьмой месяц подряд, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». По итогам первых двух месяцев 2017 года российские дилеры Lada продали 36337 машин, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля Lada достигла 19,7% против 17,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АвтоВАЗа по итогам февраля остается Lada Granta, чья реализация составила 5260 автомобилей (-17%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 5101 реализованных экземпляров, что в 1,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. Продажи кроссовера Lada XRAY выросли в 2,3 раза и составили 2120 экземпляров. На внедорожнике LADA 4x4 остановили свой выбор 2024 покупателя – на 24,2% меньше, чем годом ранее. Лидерство на рынке универсалов сохраняет Lada Largus, реализованный в количестве 1935 штук (-18,6%). Спрос на Lada Kalina снизился на 22,8% до 1366 автомобилей.

Отметим, что выступая на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», директор по продажам ПАО «АвтоВАЗ» Виталий Осипов сособщил, что компания в этом году будет стремиться увеличить продажи на 5%. «Что касается текущего года – наверное, как и всех, кризисные годы приучили нас иметь несколько сценариев. Скажу так: сценарий по росту в 10 % на 2017 год тоже существует. Но мы обменивались с коллегами данными по февралю месяцу, и у нас уже в течение двух месяцев идет увеличение на 5%. Наверное, по году мы эту тенденцию постараемся сохранить», - отметил г-н Осипов.