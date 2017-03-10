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Автозаправки в России могут получить «звездный» рейтинг

10:25 10.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Автозаправкам в России могут начать присваивать «звезды», подобно отелям. Количество звезд будет зависеть от двух показателей - уровня сервиса АЗС и качества топлива. Непосредственный разработчик проекта документа - Федерация автовладельцев России - предлагает сделать сертификацию добровольной.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал глава Российского Топливного Союза Евгений Аркуша.

«Самое главное в том, что то, что сейчас предлагается, предлагается не людьми, которые занимаются этим бизнесом», - высказался специалист.

Эксперт отметил, что сертификацию навязывают компании, которые хотят осуществлять услуги на платной основе.

«С моей точки зрения, сертификация заправок не приведет к изменению качества обслуживания. Владельцы средств прекрасно знают, что им надо сделать для повышения качества услуг», - добавил Аркуша.

Если инициативу все же одобрят, представителям заправок потребуется подать заявку в Росстандарт, после чего к АЗС приедут специалисты. После этого Росстандарт выдаст знак, который будет свидетельствовать о высоком качестве топлива.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Автоновости
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