Автозаправки в России могут получить «звездный» рейтинг

Автозаправкам в России могут начать присваивать «звезды», подобно отелям. Количество звезд будет зависеть от двух показателей - уровня сервиса АЗС и качества топлива. Непосредственный разработчик проекта документа - Федерация автовладельцев России - предлагает сделать сертификацию добровольной.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал глава Российского Топливного Союза Евгений Аркуша.

«Самое главное в том, что то, что сейчас предлагается, предлагается не людьми, которые занимаются этим бизнесом», - высказался специалист.

Эксперт отметил, что сертификацию навязывают компании, которые хотят осуществлять услуги на платной основе.

«С моей точки зрения, сертификация заправок не приведет к изменению качества обслуживания. Владельцы средств прекрасно знают, что им надо сделать для повышения качества услуг», - добавил Аркуша.

Если инициативу все же одобрят, представителям заправок потребуется подать заявку в Росстандарт, после чего к АЗС приедут специалисты. После этого Росстандарт выдаст знак, который будет свидетельствовать о высоком качестве топлива.