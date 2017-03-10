Правительство РФ ввело плату за проезд по участку трассы М3 «Украина»

За проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области вводится плата. Соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Платный режим будет действовать до 1 мая 2109 года на участке между 124-м и 194- километрами трассы.

Водители, не желающие платить за проезд по данному участку, могут объехать его по трассам А130 и А132, а также дорогам общего пользования регионального значения.

По сведениям СМИ, упомянутый 70-клометровый отрезок трассы в настоящее время реконструируется. На соответствующие работы из госбюджета выделено 17 миллиардов рублей.

