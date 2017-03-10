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Правительство РФ ввело плату за проезд по участку трассы М3 «Украина»

19:38 10.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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За проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области вводится плата. Соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Платный режим будет действовать до 1 мая 2109 года на участке между 124-м и 194- километрами трассы.

Водители, не желающие платить за проезд по данному участку, могут объехать его по трассам А130 и А132, а также дорогам общего пользования регионального значения.

По сведениям СМИ, упомянутый 70-клометровый отрезок трассы в настоящее время реконструируется. На соответствующие работы из госбюджета выделено 17 миллиардов рублей.
 

Темы: Россия, Автоновости, Законодательство об авто, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 00:41
Гость: Серп и молот

Классика жанра 91 года. С начала одно, а затем как обычно себе в карман. Платные дороги строятся частными инвесторами, а существующие федеральные ремонтируются за счет бюджета. Так было на этапе " Запудривания мозгов " умниками с тау-киты ( планета такая где разместились евреи-аферисты ). Но все оказалось гораздо проще. Федеральная трасса становится платной после реконструкции из бюджета, который формируют как раз те кто по ней ездит. Сами с себя берут деньги, но ! Весь фокус в том, что оператор будет частный ( как ПЛАТОН Роттенберга ) и львиная доля при перемещении денег будет прилипать к частным рукам. Попробуйте меня убедить, что Медведеву ничего не перепадет .
11.03.2017, 00:03
Гость: Деньги собирать будет

естественно частная организация типа "Платона", ну... которая кроссовки покупала.
10.03.2017, 23:36
Гость: ВВВ

"За проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области вводится плата. Соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр Дмитрий Медведев".
Неужто ещё на одну дачку собирает?
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