Назван средний возраст легковых автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование парка легковых автомобилей в России и определило их средний возраст по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно результатам исследования, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. При этом средний возраст иномарки заметно меньше - 10,4 года. В то же время возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16,4 года.

Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (5,8 года). Средний возраст корейских автомобилей - 6,9 года. На третьем месте находятся американские марки (9,1 года). У европейских машин этот показатель составляет 10,4 года. Самые возрастные среди иномарок - представители японских брендов (средний возраст – 12,6 года).

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15,5 года), чуть выше он у легковых автомобилей LADA (15,6 года). Средний возраст парка остальных отечественных брендов составляет 20,5 года.

Как отмечают аналитики агентства, год назад средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составлял 12,5 года. Увеличение этого показателя во многом связано со снижением темпов обновления российского автопарка.