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Назван средний возраст легковых автомобилей в России

08:47 15.03.2017
Kia Cee’d © KM.RU, Кирилл Савченко
Kia Cee’d © KM.RU, Кирилл Савченко
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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование парка легковых автомобилей в России и определило их средний возраст по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно результатам исследования, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. При этом средний возраст иномарки заметно меньше - 10,4 года. В то же время возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16,4 года.

Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (5,8 года). Средний возраст корейских автомобилей - 6,9 года. На третьем месте находятся американские марки (9,1 года). У европейских машин этот показатель составляет 10,4 года. Самые возрастные среди иномарок - представители японских брендов (средний возраст – 12,6 года).

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15,5 года), чуть выше он у легковых автомобилей LADA (15,6 года). Средний возраст парка остальных отечественных брендов составляет 20,5 года.

Как отмечают аналитики агентства, год назад средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составлял 12,5 года. Увеличение этого показателя во многом связано со снижением темпов обновления российского автопарка.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 14:17
Гость: Европеец

но я вру так, что можно проверить - другое дело, что вам неохота ...
15.03.2017, 13:07
Гость: Вы не путай!

ГАЗ и ВАЗ принадлежали СССР (и его прибыль шла в бюджет страны). А нынче ВАЗ принадлежит Рено и прибыль уходит соответственно.
15.03.2017, 11:53
Гость: Ты льстишь себе, Европеец!

Врешь ты столько, что Михаил Иванович рядом с тобой ребёнок- несмышлёныш.
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