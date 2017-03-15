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КАМАЗ модернизировал флагманский тягач

17:35 15.03.2017

КАМАЗ во второй половине 2017 года начнет продажи модернизированного тягача 5490, который получит ряд конструктивных изменений.


Фото с сайта kamaz.ru

С модернизацией к индексу тягача добавят слово «neo», пишет портал Drom.ru.

КАМАЗ-5490 Neo имеет следующие отличия от «дореформенной» модели: увеличенная на 200 мм колесная база (это позволило оптимизировать распределение нагрузки между осями), усиленная передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок и плоская верхняя часть задних крыльев (помогает избежать контакта с полуприцепом).

В базовой комплектации 5490-й оборудуется топливным баком 695 л. С модернизацией покупателям тягача будет доступен опциональный 400-литровый бак. Это позволит увеличить запас топлива до 1095 л.

КАМАЗ-5490 Neo по-прежнему будут оснащать дизельными моторами Daimler OM457LA мощностью 401 или 428 л.с., агрегатируемыми с 16-ступенчатой «механикой» ZF или 12-ступенчатым «автоматом» того же производителя.

КАМАЗ-5490 выпускается с 2013 года. Это первый совместный продукт КАМАЗа и немецкого концерна Daimler AG, который с 2008 года является акционером российского автогиганта. В конструкции 5490 широко применяются агрегаты Daimler AG – в частности, кабина от Mercedes Axor образца 2001 года и дизельный двигатель OM457LA.

Темы: Автоновости, КамАЗ
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 19:02
николя

кабина и дизель немецкие...
а что от камаза осталось?
только название?
15.03.2017, 18:19
ПАрацедьс

Автомобилестроение в России полностью утеряно)))))))))))))
15.03.2017, 18:07
ВВВ

Нашли, блин, чем похвастаться! Надо писать прямо и честно: "от КамАЗа в этом автомобиле ничего не осталось"!
Аминь!

P.S. Если и дальше так пойдёт, то от Советского автогиганта останется сборочный цех с технологией отвёрточной сборки!
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