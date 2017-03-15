КАМАЗ модернизировал флагманский тягач

КАМАЗ во второй половине 2017 года начнет продажи модернизированного тягача 5490, который получит ряд конструктивных изменений.



Фото с сайта kamaz.ru

С модернизацией к индексу тягача добавят слово «neo», пишет портал Drom.ru.

КАМАЗ-5490 Neo имеет следующие отличия от «дореформенной» модели: увеличенная на 200 мм колесная база (это позволило оптимизировать распределение нагрузки между осями), усиленная передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок и плоская верхняя часть задних крыльев (помогает избежать контакта с полуприцепом).

В базовой комплектации 5490-й оборудуется топливным баком 695 л. С модернизацией покупателям тягача будет доступен опциональный 400-литровый бак. Это позволит увеличить запас топлива до 1095 л.

КАМАЗ-5490 Neo по-прежнему будут оснащать дизельными моторами Daimler OM457LA мощностью 401 или 428 л.с., агрегатируемыми с 16-ступенчатой «механикой» ZF или 12-ступенчатым «автоматом» того же производителя.

КАМАЗ-5490 выпускается с 2013 года. Это первый совместный продукт КАМАЗа и немецкого концерна Daimler AG, который с 2008 года является акционером российского автогиганта. В конструкции 5490 широко применяются агрегаты Daimler AG – в частности, кабина от Mercedes Axor образца 2001 года и дизельный двигатель OM457LA.