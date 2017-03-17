]]> ]]>
Главная Авто Новости

В феврале продажи автомобилей LADA в Евросоюзе увеличились на 44%

11:45 17.03.2017
LADA Kalina © KM.RU, Кирилл Савченко
LADA Kalina © KM.RU, Кирилл Савченко
Материалы по теме:

По итогам февраля 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 346 новых автомобилей LADA. Это на 43,6% больше, чем за тот же период годичной давности.

К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных АСЕА.

Если сравнивать показатель продаж отечественной марки с другими брендами, то LADA опережает американский Chevrolet, результат которого в феврале составил 140 единиц, что соответствует падению более чем на 60%.

Напомним, что в этом году продажи седана LADA Vesta стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии. Отметим также, что по итогам января – февраля 2017 года объем реализации автомобилей LADA в Евросоюзе уже превысил 600 экземпляров, показав тем самым рост на 57%.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2017, 18:14
1 АПРЕЛЯ?

Читать ЭТО просто смешно! В Европе САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ МАШИН - ЭТО "ФИАТ"! АУ, ТРОЛЛИ ПРО АХИНЕЮ ФИАТОВСКООГО "БАНКРОТСТВА" И "покупку" СССР "ФИАТА". ЛИЦЕНЗИЮ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТО, как впрочем и на др. марки, КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ! Второй ГИГАНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ АВТО В ЕВРОПЕ - ЭТО "РЕНО"! Далее "Пежо", "Оппель", "Форд". В Германии БОЛЬШИНСТВО ездит на "Рено", "Пежо" и "Фиат"! НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛА НИГДЕ В ЕВРОПЕ "Ладу"! РАНЬШЕ ПРИ СССР БЫЛИ! И ОЧЕНЬ УЕНИЛИСЬ, т.к. были ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Например, знаю американцев солдат, которые ПРИВЕЗЛИ ИЗ ЕГИПТА В США "Лады" и Нивы"!
17.03.2017, 17:48
Мерседес

Я и моя подруга БМВ в панике: Ахтунг,"Лада-КрыжОвник идет"!
17.03.2017, 17:28
однозначно

при таких подсчетах "346 новых автомобилей LADA. Это на 43,6%..."нужно было продать один в прошлом году ,а два или лучше три в этом,тогда бы можно было хвастнуть новыми успехами нашего автопрома- увеличением числа проданных авто. на 200-300%!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.