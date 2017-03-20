Ушел из жизни создатель легендарной ВАЗ 2121 «Нива» Петр Прусов

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На 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной «Нивы» – LADA 4x4. Церемония прощания пройдет 21 марта с 11.00 в Спасо-Преображенском Соборе Тольятти.

Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

«Я выражаю самые искренние соболезнования семье и родным г-на Прусова, – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор. – Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом – легендарной ВАЗ 2121 «Нива», которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля. Весь коллектив АВТОВАЗа глубоко скорбит этой потере. Завод берет на себя расходы, связанные с погребальной церемонией».

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 году пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а уже в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Петр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АВТОВАЗа, а с 1998 до 2003 года он был главным конструктором предприятия. В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора принимал участие в проектировании ВАЗ 1111 «Ока», семейства автомобилей ВАЗ2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.

В марте 2003 года в связи с уходом на пенсию, освобожден от должности главного конструктора, однако продолжил активную работу на предприятии. В 2007 – 2014 являлся ведущим инженером-конструктором отдела омологации управления проектирования и сопровождения состава автомобиля АВТОВАЗа. В 2007 – 2011 гг. – руководитель рабочей группы по проектам производства автомобилей LADA в Чеченской Республике. С февраля 2017 года Петр Прусов работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа.

Всего за время производства АВТОВАЗ выпустил более 2,5 млн внедорожников ВАЗ 2121«Нива» и LADA 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.