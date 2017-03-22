Осенью текущего года компания Bentley привезет в Россию дизельную версию кроссовера Bentayga.



Фото с сайта bentleymotors.com

Об этом порталу AutoNews.ru рассказал новый глава марки Bentley в России Марко ван Алтен. При этом отмечается, что компания не намерена устанавливать дизельные моторы на другие модели Bentley.

Кроссовер Bentayga с дизельным мотором был представлена в сентябре 2106 года. Автомобиль получил двигатель от Audi SQ7 - V8 объемом 4,0 л с тройным наддувом. В пике данный силовой агрегат выдает 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента. С дизельным мотором Bentayga разгоняется с места до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 269 км в час.

Напомним, Bentley Bentayga представляет собой первый кроссовер в истории бренда. Он был представлен в сентябре 2015 года. Машина построена на платформе MLB-Evo, которая также легла в основу Audi Q7.