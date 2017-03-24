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Lifan 820 ожидается в России в мае 2017 года

13:25 24.03.2017

Флагманский седан Lifan 820 должен появиться на российском рынке весной текущего года.


Фото с сайта lifanmotors.net

Длина Lifan 820 составляет 4865 мм, ширина - 1835 мм, высота - 1480 мм. Размер колесной базы - 2775 мм.

По информации портала «Колеса.ру», в российском офисе компании ранее озвучивали информацию по силовым агрегатам. В частности сообщалось, что автомобиль получит атмосферный двигатель объемом 2.4 литра и мощностью 170 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатым «автоматом». В России также может появиться версия с двигателем 1.8 литра и механической коробкой передач.

Базовая комплектация Lifan 820 оснащена фронтальными подушками безопасности, креслом водителя с механической регулировкой в шести направлениях, системой кондиционирования воздуха, а также ABS+EBD и гидроусилителем руля. Отделка салона выполнена из кожзама. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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