Медведев высказался за продление льготного тарифа «Платона»

Глава правительства России Дмитрий Медведев не исключил, что экспериментальный период работы системы «Платон» может быть продлен. При этом он предложил повысить тариф лишь на четверть от установленного, передает «Интерфакс».

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы: на 25% к установленному сегодня тарифу», - цитирует агентство премьера.

Медведев положительно отозвался об идее снижения тарифа «Платона» для тех большегрузов, которые часто ездят на большие расстояния. По словам премьера, она выгляди экономически разумно.

Льготный тариф системы «Платон» - 1,53 рубля за километр пути – действует до 15 апреля. После это даты тариф повысится вдвое – до 3,06 рубля за километр пути.

