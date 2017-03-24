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Медведев высказался за продление льготного тарифа «Платона»

00:32 24.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава правительства России Дмитрий Медведев не исключил, что экспериментальный период работы системы «Платон» может быть продлен. При этом он предложил повысить тариф лишь на четверть от установленного, передает «Интерфакс».

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы: на 25% к установленному сегодня тарифу», - цитирует агентство премьера.

Медведев положительно отозвался об идее снижения тарифа «Платона» для тех большегрузов, которые часто ездят на большие расстояния. По словам премьера, она выгляди экономически разумно.

Льготный тариф системы «Платон» - 1,53 рубля за километр пути – действует до 15 апреля. После это даты тариф повысится вдвое – до 3,06 рубля за километр пути.
 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Грузовые автомобили, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 01:11
Сберегли.......

Ну вот нашелся. Не таких отмазывали. Сердюкова с Васильевой по TV полоскали и ничего, все обошлось. А тут интернет. Да его в 200 км от Москвы уже нет.
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