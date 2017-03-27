Правительство опубликовало два постановления, заметно меняющих жизнь автомобилистов

ГИБДД разгрузят от людей



© KM.RU, Илья Шабардин

Введены дополнительные ограничения для начинающих водителей, байкерам разрешили передвигаться по автомагистралям со скоростью автомобилей. Кроме того, теперь получить водительское удостоверение можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Изменения для водителей-новичков

Изменения в правила, касающиеся начинающих водителей, МВД подготовило еще в марте 2015 года. Тогда документ появился на едином портале, предназначенном для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов. После этого началось его общественное обсуждение, и содержание поправок неоднократно менялось, причем в более мягкую для молодых водителей сторону.

Первоначально в МВД хотели вообще запретить передвигаться автомобилистам со стажем менее двух лет со скоростью более 70 км/ч. Эта мера, существовавшая во времена СССР, должна была стать главной в деле снижения аварийности среди новичков.

Норма на практике почти не соблюдалась из-за сложности контроля и в итоге была отменена. После появления документа эксперты отмечали, что, несмотря на появление большого числа камер, следить за соблюдением особого скоростного режима новичков все равно будет довольно сложно. В конце концов от этой идеи отказались.

В итоге в опубликованном в понедельник документе остались другие предложенные ранее ограничения, но не столь строгие. В частности, они касаются запрета буксировки новичками других механических транспортных средств, управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, в случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» (черный восклицательный знак на желтом фоне) предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств. В настоящее время использование подобного знака водителями-новичками носит лишь рекомендательный характер.

«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», - отметили в правительстве.

Байкеры поедут быстрее

В разработанном два года назад документе первоначально были предусмотрены и изменения для мотоциклистов. МВД предлагало повысить скоростной лимит вне населенных пунктов для опытных (со стажем более двух лет) байкеров с нынешних 90 до 110 км/ч.

В ГИБДД «Газете.Ru» тогда поясняли, что инициатива обусловлена требованием ПДД, где говорится, что водители должны двигаться со средней скоростью потока, а у автомобилистов максимальная разрешенная скорость на автомагистралях составляет именно 110 км/ч.

В итоге эта идея теперь воплощается в жизнь, правда, в тексте документа ничего не сказано о стаже водителей мотоциклов. Таким образом, повышение скорости коснется и байкеров-новичков. Зато водителям-новичкам, управляющим мотоциклами и мопедами, официально запретили перевозку пассажиров.

За правами в МФЦ

Еще одним утвержденным правительством новшеством стала возможность получения водительских прав не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

В частности, в правилах проведения экзаменов на право получения водительских прав появилась следующая запись: «Прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных российских национальных водительских удостоверений и выдача международных водительских удостоверений могут осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае решения ГИБДД не выдавать кандидату в водители права в Госавтоинспеции должны сообщить об этом в МФЦ с указанием причин отказа, которые затем будут доведены до кандидата.

Менять права досрочно станет удобнее

Кроме того, в правительстве уточнили вопрос замены прав до истечения срока его действия.

В настоящее время в случае досрочной замены удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Однако теперь у автомобилистов появляется возможность получить новый документ сразу на 10 лет.

«Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет», - сообщили в правительстве.

Кроме того, в МВД дополнительно уточнили процедуру обмена иностранного национального водительского удостоверения на российские права. Если в иностранном документе есть данные о медицинских ограничениях водителя, то при подтверждении диагноза они должны будут учитываться и при выдаче российских прав.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», - подытожили в правительстве РФ.

Мнение эксперта

Председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев считает, что предложенные изменения ПДД являются полумерами и не смогут в должном объеме снизить аварийность на дорогах.

«Представители профессиональных сообществ выступают за любые меры, которые направлены на снижение ДТП с начинающими водителями. В то же время у нас есть беспокойство, что предложенные изменения законодательства не основаны на статистических данных. Действительно ли большое количество ДТП с начинающими водителями происходит именно во время буксировки или перевозки мотоциклистами-новичками пассажиров?» - сказал он.

При этом Лобарев пояснил, какие меры, по его мнению, действительно могут изменить ситуацию с аварийностью в лучшую сторону.

«У нас есть ряд других предложений. Во-первых, ограничение скоростного режима для новичков. Во-вторых, более качественная подготовка водителей. Напомню, что сейчас на вождение в реальных условиях в процессе обучения отводится всего 15 часов, а учебная езда по магистралям и вовсе запрещена. Россия - единственная страна в мире, где нельзя ученикам ездить по автомагистралям. В-третьих, мы предлагаем в течение двух лет фиксировать нарушения начинающих водителей, чтобы потом принять соответствующие меры, например, отбирать водительское удостоверение. Важно, чтобы все принимаемые поправки были основаны на статистических данных», - подытожил он.

Авторы: Анатолий Караваев, Евгений Костогоров