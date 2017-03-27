Для начинающих водителей ввели ограничения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для водителей со стажем менее двух лет. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление обязует начинающих водителей размещать на машине соответствующий знак (знак «Начинающий водитель» — восклицательный знак на желтом фоне), в ином случае предусматривается запрет на эксплуатацию этого транспортного средства.

Кроме того, новые правила ограничивают буксировку транспортных средств, перевозку пассажиров на ​мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управление автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, производимые начинающими водителями.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков, отмечается в постановлении.

В ноябре 2016 года Министерство внутренних дел России подготовило пакет поправок в правила дорожного движения, которые, в частности, предусматривают запрет эксплуатации автомобилей, не оснащенных предупреждающими знаками «Начинающий водитель», «Автопоезд», «Шипы» и другими.

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин тогда сообщил, что за нарушение данной нормы будет грозить штраф в 500 руб. Тогда же стало известно, что проект предусматривает введение для начинающих водителей запрета на буксировку других транспортных средств и перевозку пассажиров для начинающих водителей мотоциклов и мопедов.

Отдельное постановление правительства наделило многофункциональные центры (МФЦ) полномочиями выдавать водительские удостоверения, а также водительские удостоверения взамен ранее выданных, поступившие из Госавтоинспекции.