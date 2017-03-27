]]> ]]>
Главная Авто Новости

Для начинающих водителей ввели ограничения

10:28 27.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для водителей со стажем менее двух лет. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление обязует начинающих водителей размещать на машине соответствующий знак (знак «Начинающий водитель» — восклицательный знак на желтом фоне), в ином случае предусматривается запрет на эксплуатацию этого транспортного средства.

Кроме того, новые правила ограничивают буксировку транспортных средств, перевозку пассажиров на ​мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управление автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, производимые начинающими водителями.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков, отмечается в постановлении.

В ноябре 2016 года Министерство внутренних дел России подготовило пакет поправок в правила дорожного движения, которые, в частности, предусматривают запрет эксплуатации автомобилей, не оснащенных предупреждающими знаками «Начинающий водитель», «Автопоезд», «Шипы» и другими.

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин тогда сообщил, что за нарушение данной нормы будет грозить штраф в 500 руб. Тогда же стало известно, что проект предусматривает введение для начинающих водителей запрета на буксировку других транспортных средств и перевозку пассажиров для начинающих водителей мотоциклов и мопедов.

Отдельное постановление правительства наделило многофункциональные центры (МФЦ) полномочиями выдавать водительские удостоверения, а также водительские удостоверения взамен ранее выданных, поступившие из Госавтоинспекции.

Темы: Россия, Авто, Автоновости, Правительство России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.