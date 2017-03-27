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Дальнобойщики начали акцию протеста против системы «Платон»

20:45 27.03.2017
Фото с сайта nabludatel.net
Фото с сайта nabludatel.net
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Российские дальнобойщики начали 27 марта всеобщую протестную акцию против системы «Платон». Об этом сообщается на сайте Объединения перевозчиков России (ОПР).

В ней, наряду с представителями ОПР, участвуют члены Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов (МПВП), а также различных региональных союзов и ассоциаций.

Они требуют полной отмены системы «Платон» или ее реорганизации под транзитный транспорт с передачей государству, отмены транспортного налога, наведения порядка на весовом контроле и предоставления перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо.

Кроме того, участники акции выражают недоверие президенту России и настаивают на отставке правительства.

По данным телеканала «360», организаторы акции рассчитывают на то, что ее поддержат от 10 до 20 тысяч водителей. Забастовка будет продолжаться до выполнения вышеперечисленных требований.

Ранее стало известно, что глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифа системы «Платон» на 25% - до 1,91 рубля за километр. Оно вступит в силу с 15 апреля. Первоначально власти планировали поднять тариф до трех рублей за километр.
 

Темы: Россия, Акции протеста и демонстрации в России, Грузовые автомобили, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 00:20
Друг

Жадность халявщиков безгранична
27.03.2017, 23:59
из-за чего бунт?

таким как ты не понять, просто воруйте поменьше, тогда всем всего хватит.
27.03.2017, 23:56
Заплати налоги и спи спокойно

дорогой друг на кладбище.
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