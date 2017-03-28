Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в январе занял девятое место среди лидеров Европы, по итогам прошлого месяца поднялся на шестую строчку европейского рейтинга, обогнав Ирландию, Бельгию и Нидерланды.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в феврале увеличились на 3,1% до 141217 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 34521 автомобиль (+4,3%). Второе место занимает Германия с показателем 18327 проданных машин (0%), а третью строчку – Испания, чей рынок LCV составил 14614 штук (+14,9%). Четвертый результат показала Италия – 13900 легких коммерческих автомобилей (+9,2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Великобритания, где была реализована 13291 машина (-4,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на шестое место. Продажи легких коммерческих автомобилей в России за февраль составили 7090 единиц (+19,2%).