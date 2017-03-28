Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приоритет натурального возмещения ущерба по ОСАГО перед денежной компенсацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом возмещение по ОСАГО гражданам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта автомобиля. Вместе с тем предусмотрен ряд случаев, когда компенсация может иметь денежное выражение.

В частности, если машина не подлежит восстановлению или же стоимость ее ремонта превышает предельную сумму страховой выплаты – 400 тысяч рублей. Кроме того, денежное возмещение предусмотрено в случаях гибели автовладельца, причинения тяжкого или среднего вреда его здоровью. На денежную компенсацию могут претендовать инвалиды I и II групп.

Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт, согласно закону, составит полгода, на кузовные работы и покраску – один год. На сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления поврежденного автомобиля на СТО. При ремонте должны использоваться новые детали и не будет учитываться износ машины.

Закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования. Действовать он будет только в отношении новых договоров ОСАГО.

