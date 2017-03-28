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Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО

20:26 28.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приоритет натурального возмещения ущерба по ОСАГО перед денежной компенсацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом возмещение по ОСАГО гражданам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта автомобиля. Вместе с тем предусмотрен ряд случаев, когда компенсация может иметь денежное выражение.

В частности, если машина не подлежит восстановлению или же стоимость ее ремонта превышает предельную сумму страховой выплаты – 400 тысяч рублей. Кроме того, денежное возмещение предусмотрено в случаях гибели автовладельца, причинения тяжкого или среднего вреда его здоровью. На денежную компенсацию могут претендовать инвалиды I и II групп.

Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт, согласно закону, составит полгода, на кузовные работы и покраску – один год. На сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления поврежденного автомобиля на СТО. При ремонте должны использоваться новые детали и не будет учитываться износ машины.

Закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования. Действовать он будет только в отношении новых договоров ОСАГО.
 

Темы: Россия, Автоновости, Вопросы автострахования и ОСАГО, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 00:57
Гость: за "хороших" "человеков"

Какой у нас президент хороший , все для людей старается, какой хороший документ подписал, вот только ни как не разберется с транспортным налогом , подоходным налогом и коррупцией , а и еще немцев не позовет дороги строить в России. Надо по чаще выходить на народный сбор как 26.03.17 глядишь и эти проблемы решит - Ведь он хороший!!!
28.03.2017, 23:33
Гость: gvozd

страхование - это ФИНАНСОВЫЙ бизнес...
финансы, это деньги, а не автосервис.
почему в рф Всегда все смешивают в кашу?!
потому что тогда легко держать всю страну в лохах?
это крупная "ошибка".
откровенное потакательство лобби, деградирует доверие к государству.
28.03.2017, 22:50
Гость: Павел__

"Согласно закону, станция техобслуживания (СТО) должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства гражданина, за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта."
- великолепно! А обратно кто машину будет транспортировать? Что-то как-то непонятно. Владелец?
И страховая сможет засылать машины из центра РФ во Владивосток, ремонтировать их там, и уведомлять владельца т\с - "дарагой, твой машина ждёт тебя во владике, забирай, а то стоянка у нас дорогой, 5 тысяч каждый час и счетчик включен еще вчера"?
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