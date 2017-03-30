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«АвтоВАЗ» начнет производство праворульных автомобилей

13:05 30.03.2017
LADA Kalina © KM.RU, Кирилл Савченко
LADA Kalina © KM.RU, Кирилл Савченко
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В течение ближайших пяти лет «АвтоВАЗ» намерен выйти на экспорт 20% готовой продукции.

С таким заявлением выступил президент компании Николя Мор на международном автомобильном форуме в Астане, сообщает РИА Новости.

По словам Мора, в направлении увеличения экспорта компания, в частности, рассматривает возможность выпуска праворульных автомобилей, ориентированных на зарубежный рынок. Также экспорту могла бы способствовать помощь российского правительства в транспортировке машин и машинокомплектов.

Напомним, в 2017 году правительство России намерено выделить на поддержку отечественного автопрома порядка 60 миллиардов рублей. Помимо финансирования ставших уже традиционными программ стимулирования покупательского спроса (льготный лизинг и автокредитование), деньги также пойдут и на реализацию концепции развития автоотрасли «Стратегия-2025».

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 17:13
Гость: Европеец

Это точно по просьбе граждан Дальнего Востока - привыкли к японским машинам. :)
30.03.2017, 17:01
Гость: Трезвый

Предлагаю расширить инициативу иностранных менеджеров и начать выпускать авто с рулем в багажнике.Российский рынок завален и загажен автомобилями одноразового пользования и этим особенно грешит АвтоВАЗ.Сейчас кроме НИВЫ не выпускается ни одной машины пригодный для российских дорог по проходимости и цене и даже мечта агронома УАЗик одевшись по западному буксует на ровном месте несмотря на свое название "УАЗ-Пытриот" и жрет бензина в городе как ГАЗ-66.Народу нужны дешевые,прочные (не гниющие через три года после покупки) бюджетные машины с полным приводом или блокировкой оси.
30.03.2017, 17:00
Гость: Брат Марат

Очень даже правильно.
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