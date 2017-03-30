«АвтоВАЗ» начнет производство праворульных автомобилей

В течение ближайших пяти лет «АвтоВАЗ» намерен выйти на экспорт 20% готовой продукции.

С таким заявлением выступил президент компании Николя Мор на международном автомобильном форуме в Астане, сообщает РИА Новости.

По словам Мора, в направлении увеличения экспорта компания, в частности, рассматривает возможность выпуска праворульных автомобилей, ориентированных на зарубежный рынок. Также экспорту могла бы способствовать помощь российского правительства в транспортировке машин и машинокомплектов.

Напомним, в 2017 году правительство России намерено выделить на поддержку отечественного автопрома порядка 60 миллиардов рублей. Помимо финансирования ставших уже традиционными программ стимулирования покупательского спроса (льготный лизинг и автокредитование), деньги также пойдут и на реализацию концепции развития автоотрасли «Стратегия-2025».