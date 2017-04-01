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Volvo задумалась об открытии завода в России

09:45 1.04.2017

Компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку машин и наладить производство автокомпонентов на территории России.


Фото с сайта volvocars.com

Об этом заявил президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в интервью «Ленте.ру».

«Россия - это рынок, который в будущем вырастет, как мы считаем. А логика автобизнеса заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo исследует возможность наладить здесь производство автомобилей», - заявил Мальмстен.

При этом он отметил, что конкретных решений еще не принято. «Но мы очень серьезно рассматриваем такую возможность», - заключил гендиректор Volvo Car Russia. По его словам, речь может идти как о сборке автомобилей из готовых комплектов, так и локализации производства отдельных компонентов.

21 февраля стало известно, что Министерство промышленности и торговли подписало инвестконтракт с Mercedes по строительству завода в Подмосковье. Договор заключен между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской области и муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово.

При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров высказался против строительства новых автозаводов, работающих в режиме промышленной сборки. По его словам, сейчас приоритетом является привлечение в Россию ведущих производителей автокомпонентов.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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01.04.2017, 12:09
Никита

О чем задумалась Вольво, мы знаем. О чем задумалась Россия - нет!
Потому выскажу свое мнение: и на хрен нам эта Вольво?
01.04.2017, 11:55
Alex202

И это только после одной подводной лодки. Страшно подумать что было бы если лодок было бы две.
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