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В Госдуме решили запретить платные парковки у социальных объектов

11:02 31.03.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Депутаты Госдумы внесли поправку, согласно которой платные парковки запрещаются у социальных объектов, например, у больниц.

Предложение поддержало государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству Алексей Русских.

В настоящее время к рассмотрению во втором чтении профильный комитет готовит законопроект «Об организации дорожного движения», согласно которому региональные власти получат возможность вводить временные ограничения путем введения платы или запрет на въезд на части территорий населенных пунктов.

«Мы внесли поправку, что они (парковки) не могут быть платными у социальных объектов, таких как больница. Это еще будет обсуждаться, но мы предложения внесли, и ГПУ администрации президента также их поддерживает», - сказал Русских.

Кроме того, была внесена поправка, согласно которой платный проезд по улице возможен, если есть альтернатива бесплатного проезда.

Темы: Автоновости, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 12:50
платный проезд по улице возможен

Позвольте спросить, вершители судьбы народа России, а ходить пока можно бесплатно по платным улицам, если есть альтернатива бесплатного прохода?
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