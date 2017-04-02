Иванов высказался в поддержку системы «Платон»

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддерживает высказался в поддержку системы «Платон» для большегрузов, поскольку собираемые с ее помощью средства позволяют ремонтировать дороги.

«Я за «Платон», однозначно за «Платон», — цитирует РИА Новости его выступление на Медиафоруме ОНФ. По его словам, благодаря данной системе удалось «подтянуть» федеральные дороги.

Иванов добавил, что регионы просят правительство предоставить им такое же право по «Платону» как на федеральном уровне, чтобы собирать средства на ремонт региональных дорог.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С ее помощью взимается плата с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам. В настоящее время тариф составляет 1,53 рубля за километр. С 15 апреля он возрастет до 1,91 рубля, хотя первоначально власти предполагали поднять плату вдвое. Водители грузовиков читают плату завышенной и периодически устраивают акции протеста.

