В Госдуме предложили ужесточить наказание за вождение после лишения прав

Глава думского комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев высказался за ужесточение ответственности водителей, севших за руль после лишения прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние», - сказал парламентарий.

Он добавил, что «это уже совсем другой уровень ответственности», которая должна применяться к людям, демонстративно пренебрегающим назначенным административным наказанием.

Ранее депутаты высказывали предложение о конфискации автомобиля за повторное опасное вождение. По их мнению, лишение прав на управление транспортным средством может оказаться недостаточно действенным наказанием.

