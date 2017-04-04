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В Госдуме предложили ужесточить наказание за вождение после лишения прав

18:45 4.04.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава думского комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев высказался за ужесточение ответственности водителей, севших за руль после лишения прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние», - сказал парламентарий.

Он добавил, что «это уже совсем другой уровень ответственности», которая должна применяться к людям, демонстративно пренебрегающим назначенным административным наказанием.

Ранее депутаты высказывали предложение о конфискации автомобиля за повторное опасное вождение. По их мнению, лишение прав на управление транспортным средством может оказаться недостаточно действенным наказанием.
 

Темы: Россия, Автоновости, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 20:45
Гость: полухохол

Пока будут предлагать,людей на улицах будут убивать и калечить,СЕГОДНЯ!Это еще позавчера должно было быть в законе!Уговорами не научить быть законопослушным,так же как хорошим манерам и поведению(отличился сегодня российский чиновник, встречая Президента Узбекистана,футболистом видимо был до того;ручонки на "Фаберже",даже перед почетным караулом не опустил,"страмота").
04.04.2017, 19:52
Гость: Остап

Способ прост и естественен- лишение автомобиля. Вот и всё. Народ наш, несмотря на все визги коммунистов, есть потенциальный кулак и подкулачник, а то есть собственник.И лишение собственности воспринимает трагически, и даже пьяный и укуренный, если будет знать. что автомобиль отнимут, за руль ни в жизнь не сядет. Вот в тюрьму-сядет,это не страшно, это естественно после совка, а автомобиль отдать- ни за что. Такой народ.
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