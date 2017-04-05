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Новый кроссовер DFM AХ4 может появиться в России

16:11 5.04.2017

Компания Dongfeng Motor представит на Шанхайском автосалоне новый компактный кроссовер DFM AХ4, который может появиться и в России.


Фото с сайта autostat.ru

На китайском рынке старт продаж новой модели запланирован на сентябрь 2017 года.

Как сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус», DFM AХ4 построен на платформе DF1, однако новая модель отличается полностью обновленным дизайном. Комплектация кроссовера будет включать интеллектуальную интерактивную систему, а также ESP, систему предупреждения столкновения с препятствием на малой скорости, контроль давления в шинах, видеокамеру заднего хода, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности и др.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2017 года российские дилеры DFM реализовали 94 автомобиля - на 57% меньше, чем годом ранее. На сегодняшний день с маркой DFM работает 35 дилерских центров в 33 городах России.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
Источник: «АВТОСТАТ»

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