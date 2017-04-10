Автошколы выразили готовность принимать экзамены вместо ГИБДД

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» направило в думский комитет по транспорту обращение, в котором предложило позволить образовательным учреждениям принимать экзамены у будущих водителей вместо ГИБДД.

Обращение подготовлено по итогам недавних парламентских слушаний по вопросу дорожной безопасности. На них, помимо всего прочего, обсуждались и проблемы подготовки водителей. Авторы инициативы хотят, чтобы она поступила на рассмотрение правительства, сообщает RT.

Идея передать автошколам право принимать два из трех экзаменов (теория и «площадка») у будущих водителей возникла еще в прошлом году. Тогда МВД был подготовлен проект приказа о взаимодействии ГИБДД с автошколами. Из-за претензий Минюста, документ принят не был и вернулся на доработку в ведомство.

Источник телеканала рассказал, что в проект уже внесены необходимые поправки. Однако то, насколько быстро он будет принят, зависит от нового руководства ГИБДД.

