]]> ]]>
Главная Авто Новости

Автошколы выразили готовность принимать экзамены вместо ГИБДД

18:00 10.04.2017
Фото с сайта avtogarantperm.ru
Фото с сайта avtogarantperm.ru
Материалы по теме:

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» направило в думский комитет по транспорту обращение, в котором предложило позволить образовательным учреждениям принимать экзамены у будущих водителей вместо ГИБДД.

Обращение подготовлено по итогам недавних парламентских слушаний по вопросу дорожной безопасности. На них, помимо всего прочего, обсуждались и проблемы подготовки водителей. Авторы инициативы хотят, чтобы она поступила на рассмотрение правительства, сообщает RT.

Идея передать автошколам право принимать два из трех экзаменов (теория и «площадка») у будущих водителей возникла еще в прошлом году. Тогда МВД был подготовлен проект приказа о взаимодействии ГИБДД с автошколами. Из-за претензий Минюста, документ принят не был и вернулся на доработку в ведомство.

Источник телеканала рассказал, что в проект уже внесены необходимые поправки. Однако то, насколько быстро он будет принят, зависит от нового руководства ГИБДД.
 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Автоновости, ГИБДД России, МВД России

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2017, 19:45
Гость: 1

Какой ужас творился для клиентов в ГАИ и ГИБДД по всем фронтам еще даже в Нулевые. И как сейчас - очередей практически нет, все быстро и для людей. Вывод - если хотят, если есть политическая воля, то все можно. Навели наконец порядок. Могут же! А...?! Но до сих пор кое-где еще кое-что пока не хотят. А жаль.
10.04.2017, 19:44
Гость: ВВВ

Денег хотят...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.