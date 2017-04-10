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Шувалов поручил приблизить правила дорожного движения к европейским‍

10:41 10.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В российские Правила дорожного движения могут внести изменения, которые приблизят их к общеевропейским стандартам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным газеты, Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу проработать поправки в законодательство. Одним из таких изменений станут новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Сейчас водители автомобилей на круге должны уступать дорогу въезжающим на него. В итоге в ПДД могут закрепить общеевропейский принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если нет знака "Уступи дорогу".

Кроме того, предлагается создать зоны "успокоенного движения", где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в случае принятия поправок новые правила необходимо будет дублировать дорожными знаками – для скорейшей адаптации водителей к изменениям ПДД.

Темы: Россия, Авто, Автоновости, Законотворческая деятельность в России

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 12:40
Гость: НГШ

ПРАВИЛЬНО!!! САМИ МЫ ДУРАКИ - ДАВАЙТЕ БРАТЬ ПРИМЕР С УМНЫХ... А ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА? ДАВАЙТЕ ВСЕ ДЕЛАТЬ КАК ХОТЯТ ЕВРОПЕЙЦЫ!!! ДАВАЙТЕ КАК В ФУТБОЛЕ ПРИГЛАСИМ ОТТУДА ТРЕНИРОВ,ФУТБОЛИСТОВ,И КОНЕЧНО ЖЕ ДАДИМ МИЛЛИАРДЫ...ДА ХОТЬ ЧУБАЙСУ ПОРУЧИМ ЭНТО ДЕЛО...А ДАВАЙТЕ ВСЕ СТРАНУ ИМ ОТТАДИМ...ТОЛЬКО ПОТОМ НЕ ЧЕШИТЕ РЕПУ И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТАМ.
10.04.2017, 12:34
Гость: Катапуся

У нас совсем другой вектор в политике. И другое будущее. ПДД нужно приближать к китайским.
10.04.2017, 12:19
Гость: Алекс

Может пора его К Европе приблизить, отправив туда...
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