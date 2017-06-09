В России может появиться еще один автозавод

Крупный японский автоконцерн рассматривает создание производственных мощностей в Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Японский концерн, имя не буду называть, поскольку не имею права. Это еще один автопроизводитель ведущий», – приводит слова главу Подмосковья «Лента.ру». Он уточнил, что инвестор рассматривает площадку в Химках. Совет директоров автохолдинга, где будет рассматриваться вопрос создания в России производства, намечен на осень 2017 года. «Если приходит автосборка, то в рамках специального инвестиционного контракта будет развиваться и сборка автокомпонентов», – добавил Андрей Воробьев.

Он также сообщил, что строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье, который начнут возводить в июне, займет 18 месяцев. Закладка первого камня нового завода состоится на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе, пишет агентство «Финмаркет». Проект предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд рублей. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более 1 тыс. рабочих мест.