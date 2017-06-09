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В России может появиться еще один автозавод

15:33 9.06.2017
© KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко
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Крупный японский автоконцерн рассматривает создание производственных мощностей в Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Японский концерн, имя не буду называть, поскольку не имею права. Это еще один автопроизводитель ведущий», – приводит слова главу Подмосковья «Лента.ру». Он уточнил, что инвестор рассматривает площадку в Химках. Совет директоров автохолдинга, где будет рассматриваться вопрос создания в России производства, намечен на осень 2017 года. «Если приходит автосборка, то в рамках специального инвестиционного контракта будет развиваться и сборка автокомпонентов», – добавил Андрей Воробьев.

Он также сообщил, что строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье, который начнут возводить в июне, займет 18 месяцев. Закладка первого камня нового завода состоится на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе, пишет агентство «Финмаркет». Проект предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд рублей. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

Темы: Автоновости
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
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09.06.2017, 17:03
1

Сейчас в Росиси есть Архнадзор, но это никак не мешает уничтожать исторические здания десятками.
09.06.2017, 15:47
P.S.

Собянину помешал завод ЗИЛ!
Около пяти вечера Бастилия перешла в руки повстанцев, которых ждало разочарование. В камерах Бастилии обнаружили всего семерых, ни один из которых не тянул на титул «жертв режима» — четыре фальшивомонетчика, два психически больных и один убийца-уголовник. Даже легендарного маркиза де Сада к тому моменту из Бастилии перевели в психиатрическую клинику.
Тем не менее всех узников Бастилии, найденных в камерах, революционеры освободили.
После этого замок подвергся грабежу. Историки по сей день сожалеют о богатейшем архиве документов Бастилии, который по большей части был уничтожен во время захвата крепости.
Дальше с Бастилией случилось то, что ровно два столетия спустя произошло с Берлинской стеной. Парижский муниципалитет постановил немедленно её разрушить на общественных началах, и уже на следующий день парижане с подручными инструментами и радостью на лицах вышли громить памятник архитектуры XIV века. Поскольку в то время в Париже не было движения «Архнадзор», помешать вандализму было некому.
Процесс разрушения растянулся на два года, но дело было сделано — от Бастилии не осталось и следа. Битый кирпич от стен замка пошёл на сувениры, которые ещё долго продавали всем желающим.
На месте Бастилии долгое время находился пустырь, колорита которому добавляла лишь надпись «Здесь танцуют». Впрочем, сотрясаемой революционными потрясениями Франции ещё долго было не до танцев.
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