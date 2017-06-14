Hyundai представила новый кроссовер Kona

Компания Hyundai представила новый компактный кроссовер Kona. Основными конкурентами новинки станут Mazda CX-3 и Nissan Juke. В модельном ряду бренда автомобиль займет место на ступень ниже Tucson. Как отмечают в южнокорейской компании, Kona станет глобальной моделью, которая будет продаваться на большинстве рынков, где официально представлен бренд Hyundai.



Фото с сайта autoexpress.co.uk

«Kona должна помочь нам стать азиатским автомобильным брендом номер один в Европе к 2021 году», – заявил исполнительный директор Hyundai Motor Europe Томас Шмид.

Как пишет портал AutoNews.ru, модель Kona разделила платформу с кроссовером Kia Stonic. Длина машины составляет 4165 мм, а ширина – 1800 мм, а размер колесной базы равен 2600 мм. Новинка получила светодиодную оптику и широкую решетку радиатора.

Кроссовер оснастили дополнительной защитой кузова и широкими колесными арками. Kona укомплектован обновленной информационно-развлекательной системой, а также восьмидюймовым проекционным дисплеем, куда выводится вся актуальная для водителя информация. Также водителю доступны система аварийного торможения, функция мониторинга «слепых» зон и система удержания полосы движения.

В моторную гамму кроссовера вошли четыре двигателя. В начальных версиях клиентам предложат 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л.с. С таким двигателем до 100 км/ч Kona разгоняется за 12 секунд. Также будет доступен 1,6-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 177 л.с. С таким двигателем разгон до «сотни» займет 7,9 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Кроме этого, машина может оснащаться 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 147 л.с.

Остается добавить, что в России новый Hyundai Kona не появится, поскольку на нашем рынке эту нишу занимает компактный кроссовер Hyundai Creta.