Британский авторынок в мае продолжил падение

Британский авторынок в мае упал на 8,5% и составил 186265 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), снижение спроса связано с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов.

В то же время показатели продаж за пять месяцев 2017 года остаются на очень высоком уровне. Так, реализация легковых автомобилей в Великобритании с начала года составила 1 млн 158 тыс. 357 единиц (-0,6%).

По данным, полученным агентством «Автостат» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в мае остается Ford, реализовавший 20514 автомобилей (-13,6%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 15656 машин (-2,5%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 14660 проданных автомобилей (+6,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз британский Vauxhall (14041 шт., -13,9%) и Audi (13764 шт., -1,5%).