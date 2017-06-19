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Британский авторынок в мае продолжил падение

09:37 19.06.2017
Форд «Мустанг» © KM.RU, Илья Шабардин
Форд «Мустанг» © KM.RU, Илья Шабардин
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Британский авторынок в мае упал на 8,5% и составил 186265 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), снижение спроса связано с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов.

В то же время показатели продаж за пять месяцев 2017 года остаются на очень высоком уровне. Так, реализация легковых автомобилей в Великобритании с начала года составила 1 млн 158 тыс. 357 единиц (-0,6%).

По данным, полученным агентством «Автостат» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в мае остается Ford, реализовавший 20514 автомобилей (-13,6%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 15656 машин (-2,5%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 14660 проданных автомобилей (+6,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз британский Vauxhall (14041 шт., -13,9%) и Audi (13764 шт., -1,5%).

Темы: Автоновости, Авторынок и продажи автомобилей
Источник: «Автостат»
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