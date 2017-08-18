Немецкие эксперты оценили LADA Vesta на «удовлетворительно»

Эксперты крупнейшей в Европе немецкой общественной организации автомобилистов ADAC протестировали российский седан LADA Vesta.

Как пишет газета «Коммерсант», на немецком рынке машина появилась в продаже в феврале 2017 года. Седан доступен только с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Стоимость Lada Vesta в Германии составляет от 12 тыс. евро за версию с «механикой», также доступен вариант с «роботом».

Автомобиль оценивался по ряду параметров, среди которых - качество кузова и комфорт интерьера, удобство посадки/высадки водителя и пассажиров и загрузки багажа, двигатель и ходовая часть, ездовые характеристики, безопасность и экологичность.

В ADAC отметили простор в салоне и багажнике, богатое оснащение на фоне конкурентов в той же ценовой категории, чистый выхлоп (в Германии LADA Vesta продается с двигателем стандарта Euro 6). При этом качество материалов и сборки салона вызвало критику. Также эксперты отменили небольшое количество системам безопасность, слабый мотор, слишком большой тормозной пут и не самую лучшую управляемость.

Итоговая оценка LADA Vesta составила 3,4 балла или «удовлетворительно», при этом расходы на автомобиль в ADAC оценили на 1,3 балла или «очень хорошо». Отметим, что протестированная в 2013 году Dacia Sandero, которую в ADAC назвали основным конкурентом российской модели, получила 2,9 баллов («удовлетворительно») и 1,7 баллов («хорошо»).

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Николя Мор в качестве приоритетных рынков для экспорта автомобилей LADA называл 6-7 стран Европы, среди которых Германия и Венгрия, также Словакия, страны Прибалтики, Сербия, которая не в составе Евросоюза. Кроме того, изучаются рынки стран Ближнего Востока и Африки, а также Латинской Америки.