Российский автопром получит 850 млн рублей транспортных субсидий

Российские автозаводы получат 850 млн рублей субсидий на перевозку готовых автомобилей, сообщил премьер Дмитрий Медведев.

«Для развития современных производств на Дальнем Востоке мы также поддерживаем из Резервного фонда перевозку тех автомобилей, которые там производятся, в другие регионы страны, потому что там рынок все-таки относительно небольшой в сравнении с масштабами всего государства.

Мы выделим Минпромторгу 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям - учитывая наши расстояния, без таких денег невозможно обеспечить конкурентоспособность региональных предприятий. Это позволит, конечно, сохранить занятость на сборочных линиях и в смежных отраслях. Это решение приведет к тому, что можно будет вывезти не менее 17 тыс. автомобилей, которые сделаны на Дальнем Востоке, на конкурентных началах», - сказал Д.Медведев, которого цитирует агентство «Финмаркет».

Напомним, правительство РФ также выделит из Резервного фонда около 440 млн рублей на поддержку работников АвтоВАЗа, сохранение квалифицированных сотрудников. Ранее правительство Самарской области заявляло, что власти прорабатывают формы поддержки занятости и варианты по созданию новых рабочих мест для высвобождаемых работников АвтоВАЗа.

Согласно проекту, из федерального бюджета за счет Резервного фонда будут выделены средства в размере 439,2 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, «направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области в 2017 году». Еще 23,1 млн рублей выделит региональное правительство. Эти средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников, расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест и на частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Региональные власти отмечали, что средства будут направлены на поддержку 5131 человека.