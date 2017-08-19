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Российский автопром получит 850 млн рублей транспортных субсидий

14:55 19.08.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Российские автозаводы получат 850 млн рублей субсидий на перевозку готовых автомобилей, сообщил премьер Дмитрий Медведев.

«Для развития современных производств на Дальнем Востоке мы также поддерживаем из Резервного фонда перевозку тех автомобилей, которые там производятся, в другие регионы страны, потому что там рынок все-таки относительно небольшой в сравнении с масштабами всего государства.

Мы выделим Минпромторгу 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям - учитывая наши расстояния, без таких денег невозможно обеспечить конкурентоспособность региональных предприятий. Это позволит, конечно, сохранить занятость на сборочных линиях и в смежных отраслях. Это решение приведет к тому, что можно будет вывезти не менее 17 тыс. автомобилей, которые сделаны на Дальнем Востоке, на конкурентных началах», - сказал Д.Медведев, которого цитирует агентство «Финмаркет».

Напомним, правительство РФ также выделит из Резервного фонда около 440 млн рублей на поддержку работников АвтоВАЗа, сохранение квалифицированных сотрудников. Ранее правительство Самарской области заявляло, что власти прорабатывают формы поддержки занятости и варианты по созданию новых рабочих мест для высвобождаемых работников АвтоВАЗа.

Согласно проекту, из федерального бюджета за счет Резервного фонда будут выделены средства в размере 439,2 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, «направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области в 2017 году». Еще 23,1 млн рублей выделит региональное правительство. Эти средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников, расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест и на частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Региональные власти отмечали, что средства будут направлены на поддержку 5131 человека.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 23:39
Куда это все девать?

Площадка «Соллерса» на Дальнем Востоке состоит из двух производственных компаний — «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и «Соллерс-Буссан». Мощность завода — 60 тыс. машин, полная проектная — 100 тыс. машин в год.
Причем сборка крупноузловая, это только чтобы таможенные сборы обнулить.
19.08.2017, 22:41
Комментарий к новостям...

SOLLERS-Дальний Восток – первый автомобильный завод в Приморском крае, запущен 29 декабря 2009 года. Его производственные мощности на данный момент составляют 35 000 автомобилей в год.
На предприятии производиться широкая линейка корейских внедорожников SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports.
***
То-есть, собираем там не самые популярные, а самые дорогие модели, причем половина там никому не нужна.А потом вывозим их на продажу за счет населения.
Давайте посмотрим, кому бюджет помогает:
По состоянию на конец 2014 года генеральному директору компании Соллерс Вадиму Швецову принадлежит 100 % акций компании ООО «Эрфикс», которая контролирует 53,79 % акций ПАО «Соллерс». 6,027 % акций принадлежат компании «Ист Кэпитал (Люкс) от имени Российского Фонда» (East Capital (Lux) for and behalf of Russian Fund), находящейся в Люксембурге.
***
Это вам не пенсии индексировать...
19.08.2017, 19:45
до коих пор?

На шее, выходит, сидит автопром!
Нужда-то при этом какая же в нём?
Страна четверть века с нахлебником мучится!
Когда хоть машины он делать научится?
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