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Названы максимальные цены на универсал Lada Vesta

12:20 23.08.2017
Lada Vesta SW Cross. Фото с сайта lada.ru
Lada Vesta SW Cross. Фото с сайта lada.ru
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Стоимость Lada Vesta универсал в максимальной комплектации будет выше 800 тысяч рублей, рассказал глава АвтоВАЗа Николя Мор.

«Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч», - сказал Мор, слова которого приводит агентство «Прайм».

Минимальная стоимость седана Lada Vesta сейчас составляет около 550 тысяч рублей.

Глава АвтоВАЗа также добавил, что производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки - в конце 2017 года.

Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, однако каждый из автомобилей имеет свой индивидуальный дизайн. Lada Vesta SW несет в себе дополнительную функциональность благодаря большому внутреннему объему и наличию пятой двери. Lada Vesta SW Cross, в свою очередь, добавляет семейству практичности за счет увеличенного дорожного просвета (203 мм) и наличию защитных элементов кузова.

Серийные автомобили будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами (в некоторых комплектациях). Кузова новинок усилены дополнительными элементами, повышающими жесткость на кручение.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 13:30
Гость: Великолепный автомобиль

Пожалуй куплю праправнуку, пусть гордится.
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