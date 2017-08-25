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Lamborghini готовит много новинок

13:54 25.08.2017 , Александр Плеханов

В ближайшие годы модельный ряд Lamborghini значительно расширится


Фото с сайта lamborghini.com

По информации издания Automobile Magazine в ближайшие годы модельный ряд Lamborghini значительно расширится.

Причем относится это не только к спорткроссоверу Lamborghini Urus, а к традиционным для Lamborghini спорткарам.

Так, модель Huracan может получить целый ряд новых модификаций: Barchetta, Speedster, Superleggera, Super Veloce, GT3 Stradale и «псевдовнерожную» версию Safari. Последняя будет отличаться защитой салона от пыли, расширенными колесными арками, специальной резиной и регулируемой подвеской, способной увеличивать дорожный просвет.

Также известно, что преемник Lamborghini Huracan получит четырехлитровый восьмицилиндровый турбомотор Porsche мощностью 650 л.с.

В 2020 году ожидается появление преемника модели Lamborghini Aventador, который традиционно будет оснащаться атмосферным двенадцатицилиндровым двигателем, предполагаемой мощностью 800 л.с. Будет предложена и его гибридная модификация с тем же двигателем, на пару с которым будут трудиться два электромотора. Ожидается, что мощность гибридной силовой установки может превысить 1000 л.с.

Вместе с тем будет предложена и «бюджетная» 700-сильная гибридная модификация с восьмицилиндровым турбированным двигателем и одним электромотором. Однако наибольшие надежды итальянской компании связаны со спорткроссовером Urus, на долю которого должно приходиться более 50% всех проданных автомобилей Lamborghini. В перспективе машина тоже получит ряд спецверсий о которых итальянцы пока не распространяются.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Lamborghini
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 14:41
Кирилл.

Ну всё, побегу пенсию с книжки снимать!
)))))
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