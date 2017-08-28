Российский автопарк достиг 50-миллионной отметки

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2017 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 50 млн единиц.



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Примерно 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 41,9 млн экземпляров. Легкой коммерческой технике принадлежит 8% от общего объема парка, или 4 млн машин.

Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,7 млн шт.), что соответствует доле в 7,4%. Около 1% российского парка занимают автобусы, которых насчитывается в объеме 0,4 млн единиц.