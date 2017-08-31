Россия перейдет на уменьшенные дорожные знаки

Россия переходит на использование дорожных знаков уменьшенного формата. Соответствующие изменений в стандарты будут приняты до конца текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

«На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата», - заявил он.

Чиновник добавил, что комиссия согласилась с предложением по снижению общего количества дорожных знаков, которые относятся к числу вспомогательных.

В качестве эксперимента дорожные знаки меньшего формата использовались в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

