]]> ]]>
Главная Авто Новости

Россия перейдет на уменьшенные дорожные знаки

19:26 31.08.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Россия переходит на использование дорожных знаков уменьшенного формата. Соответствующие изменений в стандарты будут приняты до конца текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

«На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата», - заявил он.

Чиновник добавил, что комиссия согласилась с предложением по снижению общего количества дорожных знаков, которые относятся к числу вспомогательных.

В качестве эксперимента дорожные знаки меньшего формата использовались в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.
 

Темы: Россия, Москва, Автоновости, Правила дорожного движения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2017, 21:50
Гуманитарий

Поражает мудерство наших чиновников, но настораживает логика обьяснения процесса мышления над проблемой.
31.08.2017, 21:46
1

На нанознаки и на нановзятки.
31.08.2017, 20:51
Хе хе...

А на уменьшенных ГАИшников когда перейдет?
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.