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ГИБДД прогнозирует резкий рост погибших в ДТП после 2018 года

12:47 1.09.2017
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ситуация с аварийностью обсуждалась вчера на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По поручению президента «с учетом предложений органов исполнительной власти, научного сообщества и общественных организаций» ГИБДД подготовила проект стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года.

Проект обсуждался комиссией за закрытыми дверями, но «Коммерсанту» удалось ознакомиться с содержанием этого документа.

В нем говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006–2008 годов сменилась ростом в 2010–2012 годах.

В будущем ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП. В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32–33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов.

Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, в частности: неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя.

Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

При этом конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится. Речь идет пока об общих формулировках, например, формировании «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД», дальнейшем расширении сети автоматических камер и «упорядочивании» их на дорогах, развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению ПДД, в том числе с помощью «налогообложения, лицензирования, страхования».
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 14:30
Макар

///..Как собаку бесполезно наказывать вечером за то, что утром нагадила....///
Это верно, но автомобилист не собака. Судя по отношению властей, автомобилист хуже собаки.
///..Они все пишут с утра до вечера бумаги. Как и врачи. Когда работать то? ...///
Находят время. И работать и отдыхать(неспроста пытаются запретить им по барам выпивать) и мзду брать.
01.09.2017, 14:25
mike

Это не прямой приоритет а сплошные перекосы. Проданная по доверенности у меня нарушает. Закон позволял продавать. Отец пенсионер инвалид до магазина в деревне тоже что-то умудряется собрать, передвигаясь по доверенности. Процедура отмены штрафа не предусмотрена или требует времени. Хорошо пусть мотоциклисты догонят и объяснят ему под каким столбом не перестраиваться, но он же никого не сбил, работает процедура отъема денег у населения. С другой стороны снятие денег с карты происходит без моего согласия. Что уже перебор. Коммерциализация пдд. Если взять выезд за линию на перекрестке, нет угрозы жизни но есть процедура отъема денег.
01.09.2017, 13:59
алекс

Вся проблема в ленивых и стереотипно замыленных мозгах наших чиновников,которые ищут решение везде кроме там где оно лежит на поверхности. ЗАСТАВЬТЕ РАБОТАТЬ ГИБДД!!!!!!Пусть поднимут свои жирные задницы,выйдут из кабинетов на дороги для исполнения своих прямых обязанностей по регулированию дорожного движения!
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