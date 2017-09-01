ГИБДД прогнозирует резкий рост погибших в ДТП после 2018 года

Ситуация с аварийностью обсуждалась вчера на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По поручению президента «с учетом предложений органов исполнительной власти, научного сообщества и общественных организаций» ГИБДД подготовила проект стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года.

Проект обсуждался комиссией за закрытыми дверями, но «Коммерсанту» удалось ознакомиться с содержанием этого документа.

В нем говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006–2008 годов сменилась ростом в 2010–2012 годах.

В будущем ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП. В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32–33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов.

Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, в частности: неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя.

Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

При этом конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится. Речь идет пока об общих формулировках, например, формировании «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД», дальнейшем расширении сети автоматических камер и «упорядочивании» их на дорогах, развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению ПДД, в том числе с помощью «налогообложения, лицензирования, страхования».

